الخليج - واس أعلنت السلطات المصرية، استئناف حركة الملاحة بميناء شرم الشيخ البحري اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية. وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الستة والموانئ التخصصية بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

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