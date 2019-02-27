الخليج - واس استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم على خلفية جراء التراجع الذي شهدته العملة الأمريكية بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أن المجلس سيتوخى الصبر في رفع أسعار الفائدة . وكان سعر التعامل الفوري للذهب قد تراجع بنسبة طفيفية 0.1 % ليصل الي 1327.26 دولار للأونصة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1329 دولارا. ومن المعادن النفيسة الأاخرى هبط سعر اونصة الفضة 0.7 % لتسجل 15.83 دولار للأونصة .

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الدولار يدفع #سعر_الذهب للاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.