ولي عهد أبو ظبي يواصل زيارته إلى كوريا الجنوبية

اسماء السيد - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية، امس الثلاثاء، فى زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.

وقال الشيخ محمد بن زايد، فى تغريدة على تويتر، "وصلت إلى كوريا الصديقة فى زيارة متجددة لبلد تجمعنا به علاقات استراتيجية قوية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكات البناءة لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".

وزار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعية الوطنية الكورية، والتقى قياداتها، مؤكدا أن العلاقات البرلمانية جزء وثيق من العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية.

وقال بن زايد: "سعدت بزيارة الجمعية الوطنية الكورية ولقاء قياداتها.. العلاقات البرلمانية جزء مهم من علاقاتنا الوثيقة وأحد الروافد الأساسية لإثراء المصالح المشتركة بين بلدينا وشعبينا الصديقين".

كما زار بن زايد النصب التذكاري فى "مقبرة سيول الوطنية" فى كوريا، وقال إنه معلم وطني يرمز إلى الوفاء والتقدير لتضحيات الشعب الكوري والتي كانت سبباً في انطلاقة كوريا نحو التقدم والنجاح والريادة.

وتهدف زيارة الشيخ محمد بن زايد، على النطاق الواسع، إلى تطوير العلاقات بين البلدين وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المكتب الرئاسي فى كوريا الجنوبية، تشونج واديه، أن زيارة ولي العهد تهدف على النطاق الواسع الى تطوير العلاقات بين البلدين.

وطورت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات فى مارس عام 2018.