تطبيق Titanium Backup واحد من أشهر التطبيقات التي تأتي بمهمة أخذ نسخة احتياطية لأي شيء من على أندرويد، وقد اعتمده الكثيرين من مستخدمي أندرويد لهذه المهمة نظرًا لمميزاته القوية، عمومًا وفي خبر مؤسف لمستخدمي التطبيق، حيث اليوم تم إزالته من متجر التطبيقات، وفي هذا السياق أوضحت قوقل أن السبب يتعلق بمشكلات بالأذونات.
وفي تغريدة لمطور التطبيق، أشار أيضًا بهذه الإزالة، مما استدعى منه أيضًا العمل على إزالة المشكلة، والمتمثلة بإزالة أذونات تتعلق بسجل المكالمات والرسائل القصيرة، وبنفس الوقت جعل الأذونات صاحبة المشكلة تتوافق مع سياسة قوقل من على متجرها قوقل بلاي.
أخيرًا إن كنت ترغب في تنزيل تطبيق Titanium Backup، فالآن أحدث نسخة منه متاحة بملف APK يمكنك تحميلها من هنا، ولحتى هذه اللحظة لم يُعرف رد قوقل، وهل ستُرجع التطبيق أم لا.
التدوينة إزالة تطبيق Titanium Backup من متجر قوقل بلاي بسبب مشكلات في الأذونات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تطبيق Titanium Backup من متجر قوقل بلاي بسبب مشكلات في الأذونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.