شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تلغى رحلاتها الجوية لباكستان وأفغانستان اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء إن الشركة ألغت جميع الرحلات الجوية لباكستان وأفغانستان اليوم وغدا بسبب إغلاق المجال الجوى فى البلدين حسبما قالت الشركة. وكانت شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية قالت فى بيان اليوم الأربعاء إنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان.

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