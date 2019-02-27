انت الان تتابع محمد بخاري يفوز بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت متقدّماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، كما أعلنت مفوضية الانتخابات أمس الثلاثاء. وأوضحت المفوضيّة، أنّ عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط هي ريفرز، ولكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية، ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية، بحسب "سكاي نيوز".

وعلى الرّغم من أنّ إعلان النتائج تمّ في وقت متأخّر من الليل إلاّ أنّ هذا لم يمنع المئات من أنصار بخاري من التجمهر أمام المقرّ الرئيسي لحزب "مؤتمر التقدميّين" في أبوجا للاحتفال بفوز مرشّحهم على وقع صيحات الفرح والموسيقى الصاخبة.وعلى تويتر كتب بشير أحمد المتحدث باسم الرئيس المنتهية ولايته إنّ "بخاري فاز"،