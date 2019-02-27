اردوغان ينتقد بروكسل بسبب القمة الأوروبية العربية

دبي - بواسطة محمد فارس انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الاتحاد الأوروبي لعقده قمة مع القادة العرب في مصر رغم اعدام القاهرة تسعة رجال الأسبوع الماضي. © متوفر بواسطة AFP الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة روسيا وايران عقب لقاء ثلاثي حول سوريا في منتجع سوشي في 14 شباط/فبراير 2019

وأعدمت السلطات المصرية في 20 شباط/فبراير تسعة رجال بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات في 2015 رغم مناشدات منظمة العفو الدولية.

والتقى نحو 40 من القادة الأوروبيين والعرب في قمة استغرقت يومين بدأت الأحد في منتجع شرم الشيخ المصري استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال اردوغان في كلمة في محافظة غيريسون شمال شرق تركيا "هل نستطيع أن نتحدث عن الديموقراطية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قبلت دعوة السيسي الذي أعدم 42 رجلا منذ توليه السلطة من بينهم تسعة شباب الأسبوع الماضي، رغم أن عقوبة الاعدام محظورة (في الاتحاد الأوروبي)؟".

وأضاف "هل نستطيع التحدث عن الحقوق والحريات هناك؟ .. هل من الممكن أن نفهمهم. الاتحاد الأوروبي ليس مخلصاً" لمبادئه.

ولا تقيم تركيا علاقات مع مصر منذ إطاحة الجيش بقيادة السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، حليف اردوغان في 2013.

وجماعة الاخوان المسلمين محظورة في مصر، ولجأ عدد من اعضائها إلى تركيا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو صرح سابقا "من الأمثلة على ازدواجية المعايير والنفاق تقديم قادة الاتحاد الأوروبي الدعم للسيسي والتواجد في نفس المكان معه في الأيام التي تلت استشهاد وإعدام تسعة أشخاص".

واضاف للصحافيين في انقرة "عندما ننظر إلى القادة الذين يحكمون أوروبا اليوم، بما في ذلك قادة الاتحاد الأوروبي، نجد أنه لا توجد قيم بل مصالح فقط.

وانتقد جاوش أوغلو "نفاق" الاتحاد الأوروبي بسبب انتقاده لتركيا عندما ثارت مخاوف من إعادة انقرة العمل بعقوبة الإعدام بعد المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو 2016.

وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام في 2002 ولكن ومنذ 2016 ألمح اردوغان مراراً إلى إمكانية إعادة العمل بهذه العقوبة في حال موافقة البرلمان على مشروع قرار بهذا الخصوص.