سعودي يتحرش بفتاة ويقوم بتقبيلها داخل مطعم في الرياض... والشرطة تتحرك (فيديو)

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن إجراءات البحث والتحري من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن الكشف عن هوية المشتبه به والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وشددت أن كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.