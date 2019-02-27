طيران الخليج البحرينية تعلن وقف كل الرحلات من وإلى باكستان بأثر فوري

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ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، "تؤكد طيران الخليج أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى باكستان بصورة فورية نظرا لإغلاق المجال الجوي الباكستاني، وعليه، تحث جميع المسافرين على الرحلات من وإلى باكستان بالاتصال بمركز الاتصال الدولي الخاص بالناقلة على الرقم 17373737 (973)+ قبيل التوجه إلى المطار".

وأضافت أنه قد "ألغيت الرحلات من وإلى لاهور، وملتان، وإسلام أباد في 27 فبراير/شباط، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقا عندما يفتح المجال الجوي"، مؤكدة ان الناقلة ستقوم بإعادة تقييم الوضع في الساعة الثالثة من عصر اليوم بتوقيت البحرين المحلي (الساعة 12 ظهراً بتوقيت غرينتش)، وذلك لإخطار المسافرين حول حالة الرحلات في يوم 28 فبراير/ شباط.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني، في وقت سباف، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي الباكستاني بعد تصاعد التوتر مع الهند. وذكر بيان منشور على حساب الهيئة على موقع "تويتر" إن "سلطة هيئة الطيران المدني الباكستانية تعلن رسميا إغلاق المجال الجوي لباكستان حتى إشعار آخر".

كما أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية في تغريدة عبر تويتر إن "رحلاتها قد تتأثر جراء إغلاق المجال الجوي الباكستاني".

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح اليوم الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

فيما قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو، صباح اليوم.