وزير الطاقة السعودي يرد على ترامب ويؤكد أن دول "أوبك" تتبع نهجا متوازنا

وبحسب "سي.إن.بي.سي"، قال الفالح في الرياض عندما طُلب منه التعليق على تغريدة ترامب هذا الأسبوع: "نأخذ الأمور ببساطة. الدول الخمس والعشرون تنتهج نهجا بطيئا ومحسوبا. كما أثبت النصف الثاني من العام الماضي، ما يهمنا هو استقرار السوق أولا وقبل كل شيء".

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وأضاف الفالح أن التحليلات الحالية تشير إلى أن أوبك وحلفاءها، في إطار ما يطلق عليه "أوبك+"، قد يحتاجون إلى تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج إلى نهاية 2019.

وقال الفالح: "كل التوقعات التي اطلعنا عليها تخبرنا أننا سنحتاج إلى مواصلة كبح الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي لكن لا أحد يعرف أبدا، فتلك التوقعات تقوم على افتراضات معينة".

وقال ترامب في تغريدة له على"تويتر"، إن "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي ويدعو أوبك إلى "الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة".

وحذر ترامب من أن "العالم لن يستطيع دفع هذا المقابل"، واصفا إياه بالعالم "الهش".

وبدأت أسعار النفط، الخميس 14 فبراير/ شباط، في الارتفاع، وارتفع سعر خام برنت لأول مرة منذ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى أكثر من 64 دولارا للبرميل.

وتشير بيانات التداول إلى أنه، بحلول الساعة 07.03 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخليط نفط بحر الشمال "برنت" لشهر أبريل/ نيسان، بنسبة 0.66 بالمئة، إلى 64.03 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساسالوسيط لشهر مارس/ آذار، بنسبة 0.58 بالمئة، إلى 54.21 دولار للبرميل.