العراق يعتقل امرأة إيرانية بالجرم المشهود (صورة)

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم، إلقاء القبض على مسافرة إيرانية، بحوزتها مادة مخدرة "ترياك" تزن 31 غراما في منفذ زرباطية الحدودي تروم إدخالها إلى العراق.

ونوهت الهيئة إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري، ومفرزة مكافحة المخدرات المنفذ ومركز الكمرك.

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية، إحالة ألمسافرة وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

© Sputnik . Nazek Mohammed العراق يعتقل امرأة إيرانية بالجرم المشهود

وصرح المكتب الإعلامي لهيئة المنافذ الحدودية، لمراسلتنا، الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تعقيبا عن حالات تهريب المخدرات التي شكلت النسبة الأكبر بعدد المخالفات المسجلة عند المنافذ، وعن هوية الأشخاص الأكثر تهريبا لهذه الممنوعات، لافتا إلى أن الإيرانيين هم الأغلبية بين المهربين الذين يتم ضبطهم وهم يحاولون إدخال مواد مخدرة مختلفة، ويتم اعتقالهم وإحالتهم إلى الجهات العراقية المعنية.

وما بين مواد "الترياك" و"الكريستال"، وغيرها من حبوب المخدرات التي تعتبر موادا فتاكة تنتهي بتدمير الإنسان وضياع مستقبله، تعمل الجهات الأمنية في المنافذ الحدودية العراقية على ضبطها منعا لتفاقم وتزايد رواج هذه المواد في الشارع العراقي لاسيما بين الشباب والمراهقين الأكثر استهدافا بها.