فساد الأغذية يفاقم معاناة النازحين في العراق

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رغم استعادة كل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق فإن هنالك نسبة كبيرة من النازحين لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن حيث هناك ما يقرب من 2 مليون نازح

تزداد معاناة النازحين من ديارهم نتيجة ويلات الحروب وعدم الأمن يوما بعد يوم، ففي مخيمات النازحين في العراق يقبع قرابة المليونين عراقي، ويعاني هؤلاء من ظروف إنسانية قاسية؛ بسبب قلة المساعدات والإهمال الحكومي لهم، وصعوبات العيش، حيث لجأ الكثيرون إلى المخيمات بعد أن اتخذ مسلحو تنظيم "داعش" من منازل هؤلاء السكان مقار ومخازن أسلحة لهم. ورغم إعلان القضاء على "داعش" فإن هناك آلاف العوائل ما زالت تسكن في مخيمات، تفتقر لأبسط ضروريات الحياة، ولم يسلم ملف النازحين الذين فقدوا كل ما لديهم من أيادي الفساد التي طالت حتى قوت يومهم.

أغذية فاسدة فقد حصل عدد من النازحين في العراق على أغذية تالفة كانت في مخازن وزارة الهجرة والمهجرين، وكانت معدة من قبل شركة تجهز الأطعمة تم التعاقد معها من قبل الحكومة السابقة. ستار نوروز المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، كشف أن المواد الغذائية التالفة التي أعطيت للنازحين كانت في مخازن

أغذية فاسدة فقد حصل عدد من النازحين في العراق على أغذية تالفة كانت في مخازن وزارة الهجرة والمهجرين، وكانت معدة من قبل شركة تجهز الأطعمة تم التعاقد معها من قبل الحكومة السابقة.

ستار نوروز المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، كشف أن المواد الغذائية التالفة التي أعطيت للنازحين كانت في مخازن الوزارة، وكانت معدة من قبل شركة تجهز للأطعمة تم التعاقد معها من قبل الحكومة السابقة، مبيناً أن الوزارة ستقاضي الشركة بسبب هذه المواد الغذائية التي كانت فاسدة منذ البداية. وأضاف أن نحو 3000 سلة غذائية كانت موجودة في مخازن الوزارة تم ضبطها من قبل فريق متخصص، حيث كشف أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، مبيناً أن جميع هذه الأطعمة كانت مجهزة مسبقاً خلال فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة، حسب ما نقلت "العربية.نت". كان ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي قد شنوا هجوماً لاذعاً طال وزارة الهجرة والمهجرين، متسائلين عن سبب عدم فحص وتدقيق الوزارة للمواد الغذائية قبل تسلمها من الشركة، وإهمال متابعة المواد عند دخولها للمخازن.

في المقابل نفت وزارة التجارة وجود أغذية فاسدة في المواد المجهزة من قبلها للنازحين في المخيمات، وأصدرت بيانا أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن تجهيز سلة الغذاء للنازحين على مدى الأشهر السابقة، منوهةً بأن ذلك يتم من قبل جهات مختلفة وعبر تعاقدات تجريها هذه الجهات وليس الوزارة. مطالبات بالتحقيق مطالبات بالتحقيق كانت هناك مطالبات برلمانية للتحقيق في ملف تلف مساعدات النازحين، ودعا عضو لجنة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، وزير الهجرة، بهاء نوفل موسى للتحقيق في أسباب عدم توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت موجودة في المخازن منذ فترة طويلة مما أدى إلى تلفها. وذكر الدهلكي أنه في الوقت الذي نثني فيه على قرار وزير الهجرة والمهجرين بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي كانت مخزنة ومخصصة للتوزيع على النازحين، فإننا نتساءل عن الأسباب التي منعت من توزيع تلك الأغذية طيلة الفترة السابقة وقبل تلفها.

وأكد الدهلكي أن اللجنة ستفتح تحقيقا من جانبها بهذا التقصير والتلكؤ غير المبرر الذي يندرج تحت الإهمال والتقصير بالعمل، خصوصا أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر، وفقا لوكالة "يقين". وعلى الرغم من استعادة كل المناطق التي يسيطر عليها "داعش" في العراق فإن هنالك نسبة كبيرة من النازحين لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن، ومن بينها مدن مضى على استعادتها فترات طويلة، ويعود ذلك لأسباب كثيرة أهمها عدم الاستقرار الأمني وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل واستمرار التوتر الاجتماعي في تلك المناطق، ولم تهتم الحكومة العراقية بالعائلات العائدة إلى مدنها، كما لم تقم بأي جهود إيجابية واضحة لإعادة تأهيل وإعمار تلك المناطق، والفضل في أي حراك حالي في المدن المستعادة هو لمنظمات دولية تعمل ضمن جهود إمكانات محدودة. فنحو نصف النازحين لم يعودوا لديارهم رغم تحرير أراضيهم، وفي هذا السياق كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الأخير، عن آخر إحصائياتها لأعداد النازحين، من خلال عملها في الجانب الإنساني والإغاثي وتوثيق أوضاع العائلات النازحة في مختلف المناطق العراقية.

وأوضحت أن مجموع النازحين منذ بداية الأزمة بلغ ستة ملايين نازح، عادت منهم أعداد كبيرة تجاوزت الأربعة ملايين إلى مناطق متفرقة من العراق، بينما لا يزال نحو 1.8 مليون نازح في مناطق ومخيمات مختلفة.

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