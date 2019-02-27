انت الان تتابع وزير إسرائيلي: صفقة القرن خطر يهدد تل أبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هاجم نفتالي بينيت وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، خطة السلام التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بـ"الخطر المباشر" الذي يهدد إسرائيل. وعلق بينيت على المقابلة التلفزيونية، التي أجراها كوشنر مع قناة "سكاي نيوز عربية" وصرح خلالها بأن الخطة سوف تشمل "ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال الوزير الإسرائيلي السابق: إنه "يوجد خطر واضح وفوري نراه مباشرة أمام أعيننا، ويكمن في تأسيس دولة فلسطينية"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على الخطة.

وأضاف أن نتنياهو وترامب ينسقان فيما بينهما توقيت إعلان الخطة ليكون بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة، متابعا إنه "في الانتخابات المقبلة، السؤال المطروح هو: اليمين أو فلسطين".وبدأ جاريد كوشنر صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه، الذي يتولى ملف مفاوضات السلام، زيارة إلى الشرق الأوسط، لحشد الدعم لخطة إدارة ترامب،