الان تتابع ندوة المريبض تنظم محاضرة «دور سلاح الإعلام في النظام العالمي الجديد» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تحتضن ندوة سعود المريبض المقررة يوم الجمعة المقبل، محاضرة تحت عنوان (دور سلاح الإعلام في النظام العالمي الجديد). ودعت ندوة المريبض المهتمين إلى حضور المحاضرة التي تلقيها الدكتورة سميرة إبراهيم رجب المبعوثة الخاصة للديوان الملكي بمملكة البحرين. كما تستضيف الندوة الكاتبة في جريدة الرياض أمينة مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية وعضوة الاتحاد الدولي للمؤرخين تواصيف المقبل؛ للتعقيب على المحاضرة. وكانت ندوة سعود المريبض قد تأُسست في 15 شوال 1420هـ الموافق 21 يناير 2000م، بعد تتويج الرياض عاصمةً للثقافة العربية لعام 2000. وتحظى الندوة باهتمام كبير من قبل الإعلاميين والمثقفين بالخليج، وتعقد دوريًّا كل جمعة من أول شهر ميلادي، كما تحظى بدعم سخي وكبير من قبل راعيها الشيخ سعود المريبض، الذي لا يبخل بجهد ولا مال عن دعمها.

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