شكرا لقرائتكم خبر عن حاخام متطرف يقود اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم الحاخام المتطرف يهودا جليك، اليوم الاربعاء، المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين.

وقال شهود عيان إن المتطرف جليك اقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، وتجول ومن معه فى المسجد وصوّر منطقة باب الرحمة.

كان وزير الزراعة الإسرائيلى يورى آرئيل اقتحم الاقصى يوم أمس الثلاثاء، وتجول فيه وفى منطقة باب الرحمة.

من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الإٍسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث، و21 مواطنا، خلال حملة مداهمات واسعة فى مدينة القدس المحتلة.

وقال محامى هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود " إن قوات الاحتلال وعناصر من مخابراتها اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز شرطة "المسكوبية "، كما اعتقلت 21 مواطنا من العيسوية.

وجاءت الاعتقالات على خلفية الأحداث التى تشهدها البلدة القديمة فى مدينة القدس المحتلة عقب فتح مصلى باب الرحمة يوم الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عاما، إذ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 100 مقدسى، فيما أبعدت 120 آخرين عن المسجد الأقصى.