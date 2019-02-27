"كوالكوم": تقنيتنا للشحن السريع آمنة على الهواتف

أعلنت شركة "كوالكوم" أن تقنية الشحن السريع الخاصة بها آمنة ومتوافقة مع الشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة، ولا تتسبب في حدوث أية مشاكل، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنها قامت بالتعاون مع "اتحاد الطاقة اللاسلكية" (Wireless Power Consortium)، المطور لتقنية الشحن اللاسلكي Qi، بإجراء اختبارات على أجهزة الشحن العاملة بتقنية Quick Charge من الإصدارات 2 حتى 4+، وتوصلت نتائج الاختبارات إلى أنه يمكن استعمال أجهزة الشحن السريع مع محطات شحن Qi بشكل آمن وفعال من حيث استهلاك الطاقة.
وبناء عليه، ليس هناك ما يدعو المستخدم للخوف من إهدار الطاقة، أو تعرض الأجهزة المحمولة للسخونة المفرطة أو قِصر عمر البطارية.
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