شكرا لقرائتكم خبر عن بالأعلام والأطفال.. رئيس كوريا الجنوبية يستقبل محمد بن زايد فى سول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى "البيت الأزرق" فى مقر العاصمة الكورية "سول"، حيث استقبله الرئيس الكورى وجرت له مراسم استقبال رسمية كبرى.





وقال الشيخ محمد بن زايد، "الرئيس الكورى يستقبل محمد بن زايد فى "البيت الأزرق" بسيؤول حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية كبرى".



استقبال رسمى للشيخ محمد بن زايد فى كوريا الجنوبية



الأطفال والأعلام فى استقبال الشيخ محمد بن زايد



الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله من رئيس كوريا الجنوبية



رئيس كوريا الجنوبية مع الشيخ محمد بن زايد

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد ينظم حاليا زيارة رسمية إلى دولة كوريا الجنوبية، حيث يلتقى الرئيس الكورى لبحث التعاون المشترك، وقام خلالها بزيارة العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية فى كوريا، وكذلك زار الجمعية الوطنية الكورية، والتقى قياداتها، مؤكدا أن العلاقات البرلمانية جزء وثيق من العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية.