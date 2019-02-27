دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي استاد نادي استاد نادي برشلونة سيصبح أول ملعب بتغطية 5G

كشف جوسيب ماريا بورتوميو، رئيس نادي برشلونة، وإيميلو جايو رئيس شركة "تليفونيكا" الإسبانية للاتصالات عن مخططهم لتحويل ملعب النادي ليكون الأول الذي يتمتع بتغطية بشبكات 5G.

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وأشار رئيس نادي برشلونة الإسباني، إلى إنهم بصدد الاتفاق على تحديثات ملعبهم كامب نو؛ ليكون أكثر إمتاعًا لمشجعيهم، مضيفًا:"تزويده بشبكات 5G يُعني أن أي مشجع للبارسا سيكون في إمكانه مشاهدة مباريات الفريق من منزله كما لو كان متواجداً في الكامب نو بفضل تقنية الواقع الإفتراضي".

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وخلال عرضهم للمشروع تم البث مباشرة بكاميرات 360 درجة مرتبطة بشبكة الجيل الخامس من ملعب الكامب نو بالإضافة إلى لقطات من مران برشلونة في مدينة جوان جامبر الرياضية وكذلك جولة في الملعب.المزيد:

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