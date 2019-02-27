انت الان تتابع 500 مليون دولار من السعودية لدعم خطة أممية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تواصل القيادة السعودية دعمها للجمهورية اليمنية في كافة الظروف لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأوضاع المعيشية جراء تداعيات وممارسات المليشيات الحوثية الإيرانية وعبثها بحياة المجتمع اليمني وتراجع سعر عملتها. وفي هذا الصدد، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن لعام 2019. وقال مندوب السعودية في مؤتمر المانحين عبد الله الربيعة: إن "المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن منذ ديسمبر 2014 وحتى الآن بلغت 11 و460 مليون دولار أمريكي.

وأضاف "أودعنا ملياري و100 مليون دولار في البنك المركزي اليمني أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد ونقدم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا". وأوضح الربيعة "يسعدني أن أعلن عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والتي أعلنت عنها