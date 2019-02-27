دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السعودية : خطة لإطلاق أكبر مشروع اتصالات 5G في المنطقة

كشفت المملكة العربية السعودية، عن خطتها لإطلاق أكبر مشروع لاتصالات الجيل الخامس 5G وخدماته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء الإعلان خلال المؤتمر العالمي للجول المنعقد حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

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وقالت المملكة إن المشروع الجديد سوف يوفر على الأقل 20 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات، ويضيف أكثر من 19 مليار للناتج المحلي السعودي.

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ومن جانبه، قال عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن المملكة سوف تتيح سعة كبيرة للمشغلين التجاريين، وذلك في شهر مارس المقبل.

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وكان وزير الاتصالات السعودي، قد عبر عن طموحات وزارته لتغطية جميع مدن وقرى المملكة بإنترنت عالي السرعة، وذلك قبل حلول 2020، وذلك للوصول إلى المعدل العالمي في وقت قياسي. المزيد:

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