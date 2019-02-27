سامسونج تنافس هواوي وشاومي بهاتفين جديدين.. صور ومواصفات

دبي - بواسطة محمد فارس © جالاكسي a30 الأزرق_1 جالاكسي a30 الأزرق_1

مصراوي:

أعلنت شركة سامسونج أمس، عن إصدراين جديدين من سلسلة جالكسي A الفئة المتوسطة بمزيج من المواصفات المتوفرة في هواتفها الراقية.

وتحاول سامسونج استعادة تفوقها في سوق الهواتف المتوسطة الذي تراجعت فيه لصالح هواوي وشاومي.

الهاتف الأول سامسونج جالكسي A50 بشاشة سوبر أموليد بقياس 6.4 بوصة فول إتش دي، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل، تتميز بخاصية التعرف على نطاق التصوير تلقائياً.

في الخلف يمتلك الهاتف 3 كاميرات رئيسية بدقة 25 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل و 5 ميجا بكسل تسمح بالتقاط الصور في مختلف النطاقات وتحت الإضاءة الخافتة بدقة عالية.

ويعمل الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 9610 بتقنية 10 نانوميتر رباعي وثماني النواة مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجا بايت ويتضمن الهاتف مستشعرا لبصمة الإصبع مدمجا في الشاشة مع بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

الهاتف الثاني سامسونج جالكسي A30 بمواصفات مقاربة، إذ يأتي بشاشة سوبر أموليد بقياس 6.4 بوصة فول إتش دي مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة رئيسية بدقة 16 ميجا بكسل وأخرى بدقة 5 ميجا بكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 9610 بتقنية 10 نانوميتر ثنائي سداسي النواة مع خيار ذاكرة عشوائية 3 أو4 جيجا وذاكرة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجا بايت ويتضمن الهانف مستشعرا خلفيا لبصمة الإصبع مع بطارية بنفس سعة الهاتف الأول وهي 4000 مللي أمبير.