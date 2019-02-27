شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يلتقى وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية على هامش "اجتماعات العقبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم فى اجتماعين منفصلين، وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية كريستين نيلسن، و وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش "اجتماعات العقبة" التى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الأردن، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية فى الحرب على الإرهاب.

وجرى خلال اللقائين وفق بيان صحفى صادر عن الديوان الملكى الأردنى بحث مجالات التعاون الثنائى وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.