شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجزائرى يتمكن من الكشف عن مخبأ كبير للأسلحة جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم عنصران إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أن الإرهابيين أدليا بمعلومات مكنت من كشف مخبأ يحتوى على رشاشين من نوع كلاشنيكوف وقاذف صاروخى من نوع RPG-2, وعشر قذائف BM-21, 12 وصمامة عيار 120 ملم وقذيفتين للقاذف الصاروخى SPG-9 وقذيفة خاصة بالقاذف الصاروخى RPG-7 وتسع حشوات خاصة بالقاذف الصاروخى RPG-7.
وأضاف البيان أن المخبأ يحوى أيضًا سبع قذائف هاون عيار 82 ملم و 180 قنبلة دفاعية وأربعة مخازن ذخيرة وثلاثة أشرطة ذخيرة عيار 12,7 ملم ، إضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات.
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