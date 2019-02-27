شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: الجيش يستعد لدخول مدينة أم الأرانب جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسمارى إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عددًا من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وأضاف المسماري أن أهم 4 مدن ليبية في الجنوب أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني وهي: سبها ومرزق وأوباري وغات.