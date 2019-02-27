شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تُبعد مواطنة مقدسية عن الأقصى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، إبعاد مواطنة مقدسية 6 أشهر عن المسجد الأقصى. وأوضحت مصادر فلسطينية فى القدس، أن شرطة الاحتلال سلّمت المعلمة المقدسية هنادى الحلوانى قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك ومداخله وأبوابه وأروقته لمدة 6 أشهر. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأربعاء الماضي، المقدسية الحلوانى عقب اقتحام منزلها فى مدينة القدس المحتلة، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال فى المدينة للتحقيق معها.

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