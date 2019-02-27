شكرا لقرائتكم الجزائر: احتجاجات في الجامعات ضد ترشح بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - عاطف قدادرة | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 01:42

احتج آلاف الطلاب الجزائريين أمس في مسيرات ضد ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية. ونظم التظاهرات طلاب وأساتذة جامعيون في العديد من الولايات الوطن، كما شهدت باحات أغلب الكليات الجزائرية تجمعات حاشدة. ولوحظ تنظيم وقفة احتجاجية داخل كلية الإعلام والاتصال في بن عكنون في العاصمة، كما احتج طلاب جامعة بوزريعة وكلية الحقوق وغيرها.



Advertisements

وتناقل رواد شبكة الانترنت مئات التسجيلات المصورة لجامعات جزائرية أمس، أبرزها جامعات قسنطينة، والبويرة وبجاية، حيث تظاهر أول من أمس محامو العاصمة، ويرتقب أن يتجمع غداً الخميس صحافيون في ساحة الحرية، فيما يدعو مدونون إلى مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل. ويبدو أن الشعار المناهض لترشح بوتفليقة يتوسع بين فئات في المجتمع، بعد أول تعليق من رئيس الوزراء أحمد أويحي على المسيرات الأخيرة.

وقال أويحي إن دستور الدولة يضمن حق المواطنين في تنفيذ تجمعات سلمية في إطار القانون، إلا أنه ناشد الجزائريين قائلاً: «أدعوكم إلى اليقظة لسببين، الأول أن هذه النداءات تأتي من مصادر مجهولة، والثاني التخوف من انزلاقات خطيرة وشهدنا أمس عينة صغيرة من إمكان الانزلاق بمناشدة التلاميذ للخروج في مسيرات».

وأطلق أويحي خطاباً مهادناً في أول تعليق له على مسيرات الجمعة الماضي وذلك بمناسبة تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة في البرلمان، وذكر أنه «يتوجه بالتحية لقوات الأمن لحرفيتها في تسيير النظام العام». وتحدث عن تعليقين يخصان رسائل تلك المسيرات، الأول حول الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد أقل من شهرين، وتكون مناسبة للشعب للاختيار بكل حرية وسيادة، فمن حق أي كان الدفاع عن مرشحه، ويبقى الفصل في الصناديق بطريقة سلمية وحضارية. أما التعليق الثاني من رسائل المسيرات، فقال فيها: «أذكر أن رئيس الجمهورية أعلن عن تنظيم ندوة وطنية لا سابقة لها في تاريخ الجزائر، مفتوحة للجميع ليأتوا بما يريدون حتى من خلال تعديل دستوري جذري».

وختم: «نناشد بعضنا البعض ونحن أبناء شعب واحد، كلنا أبناء الجزائر التي عانت وعرفت البكاء والدموع والمأساة، فمن حق الشعب الجزائري أن يعيش اليوم في السلم وألا يفقد ثمار إرادته في السلم والمصالحة، نحن ديمقراطيون دولة وشعباً، والقانون يضمن حق المسيرات عندما تكون سلمية».