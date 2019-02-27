شكرا لقرائتكم الحكومة المصرية تنفي توجّهاً لفرض ضرائب جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 23:01

نفت الحكومة المصرية ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المال من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية.



وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأن وزارة المال لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحاً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد إشاعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار

الاقتصادي.

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وأكد مجلس الوزراء أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال محاور عدة ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، ولكن عبر ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين في الضرائب كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتها، إضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً من تحريك أسعار الضريبة.

وأوضح أن هناك تشريعات عدة تعمل الحكومة عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً من دون أن تساهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خصوصاً أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.