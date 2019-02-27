انقسام كردي حول تشكيل لجان برلمان الإقليم

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محمد عثمان - الرياض - أربيل - «الحياة» | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 22:55

أعلنت كتلة «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» المعارضة في برلمان اقليم كردستان أمس عن اقصائها من التمثيل في اللجنة القانونية البرلمانية، واصفة هذا الامر بالعقوبة لها.



وقال الناطق باسم الكتلة ابو بكر هلدني في مؤتمر صحافي عقده امام مبنى البرلمان عقب الجلسة، ان «اللجنة القانونية تعد الروح من الجسد بالنسبة للجان البرلمانية الاخرى ولكن للأسف تم حرماننا من التمثيل فيها».

وأضاف ان «كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني كانت لديها مرشحة لعضوية اللجنة القانونية وهي البرلمانية سرجنار احمد وهي تمتلك خبرة 20 عاماً في العمل القانوني في محاكم اقليم كوردستان».

وتابع هلدني ان «حرمان كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني تعد عقوبة لها بسبب مواقفها في الدورات البرلمانية السابقة وفي هذه الدورة ايضا لسلوكها طريق المعارضة الفاعلة».

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وعبرت كتلة «آزادي» البرلمانية عن اعتراضها على آلية التصويت على اللجنة القانونية، مشيرة الى عدم تمثيلها فيها ايضاً.

وقال عضو الكتلة محيي الدين حسن في مؤتمر صحافي، ان «تلك الكتل التي تمتلك العدد الاكبر من الاعضاء في البرلمان تمكنوا من تشكيل اللجنة القانونية». وأردف ان «كتلة آزادي لم تصوت على اللجنة لأننا نشعر ان الوضع لو يمضي على ما هو عليه فان جميع اللجان سوف توزع على الكتل الكبرى والكتل الاخرى سيتم اقصائها»، منوهاً بان «هذا سيعطي انطباعاً سيئاً على عمل اللجان البرلمانية».

وصوت برلمان اقليم كردستان في جلسة استثنائية عقدها امس على اعضاء اللجنة القانونية، وعقدت الجلسة برئاسة فالا فريد، وتم الاتفاق على توزيع اعضاء اللجنة مع بقاء مرشحي الاتحاد الوطني شاغرين، بسبب مقاطعتها الجلسة.

وحصل الحزب «الديموقراطي الكردستاني» على 4 اعضاء في اللجنة القانونية، مقابل عضوين «للاتحاد الوطني».