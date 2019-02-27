شكرا لقرائتكم الكوبيون يوافقون على الدستور الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هافانا - أ ف ب - | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 23:06

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوبا موافقة المواطنين على الدستور الجديد لبلادهم بغالبية 86 في المئة من أصوات الناخبين، في استفتاء نُظم الأحد الماضي.



وقالت رئيسة اللجنة ألينا بالسيرو: «وافق معظم المواطنين على الدستور». وأضافت أن 6,8 مليون ناخب (86 في المئة) صوّتوا بـ «نعم» و766 ألفاً صوّتوا بـ «لا». ولفتت إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 84 في المئة من الناخبين.

وصوّت الناخبون في الاستفتاء على دستور جديد، يؤكّد على «الطابع الفريد» للحزب الشيوعي الكوبي ويجدّد تكريس الاشتراكية بوصفها عقيدة «لا عودة عنها» للبلاد، علماً أنها مُطبّقة منذ الثورة عام 1959.

ويستهدف ايضاً ملاءمة دستور العام 1976 مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا، ويعترف باقتصاد السوق وبالملكية الخاصة ويعتبر الاستثمارات الأجنبية ضرورية لدفع النموّ.