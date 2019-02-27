شكرا لقرائتكم البشير يعيّن وزيراً للدفاع ويعيد قادة للخدمة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - «الحياة» | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 01:43

عيّن الرئيس السوداني عمر البشير وزير دولة جديداً لوزارة الدفاع، كما أجرى تغييرات في قيادة الجيش، وأعاد ضباطاً متقاعدين الى الخدمة.



وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني أحمد الشامي، في بيان صحافي أمس (الثلثاء)، أن البشير عيّن الفريق أول مراقب جوي عصام الدين مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، كما جرى تعديل في رئاسة الأركان المشتركة للجيش برئاسة الفريق أول كمال عبد المعروف والفريق أول هاشم عبد المطلب نائباً له، والفريق أول عبد الفتاح البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن البشير عيّن الفريق طيار صلاح عبد الخالق رئيساً لأركان القوات الجوية، والفريق محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية.

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وأضاف أن التعديلات شملت تعيين الفريق شمس الدين كباشي رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق ركن مصطفى محمد مصطفى رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية، مع ترقية خمسة ضباط برتبة لواء الى رتبة فريق.

وبيّن الشامي أن البشير أعاد اللواء متقاعد النعيم خضر مرسال واللواء متقاعد الطيب المصباح عثمان الى الخدمة، مع ترقيتهما الى رتبة فريق وإحالتهما للتقاعد، لافتاً إلى أن القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.

وتأتي التعديلات بعد إجراءات اتخذها البشير في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المعارضة التي تشهدها البلاد منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بما فيها حل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وتعيين 18 حاكماً للولايات من العسكريين وإعلان حال الطوارئ لمدة عام وحظر التجمهر.