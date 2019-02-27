شكرا لقرائتكم ماي تتيح للبرلمان إرجاء «طلاق» من دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 23:18

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس أنها ستترك لمجلس العموم (البرلمان) خيار التصويت في 14 آذار (مارس) المقبل في شأن إرجاء وجيز لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، اذا رفض النواب اتفاقاً توصلت اليه مع التكتل واحتمال «الطلاق» من دون اتفاق.



جاء ذلك بعدما هدد 3 وزراء بالاستقالة، في حال لم تعمل ماي لإرجاء موعد» بريكزيت»، كما طالب 3 وزراء آخرين بإرجاء موعد الانسحاب نتيجة غياب اتفاق أقرّه البرلمان، بدل «الخروج في حال فوضى». وكان حزب العمال المعارض عدّل استراتيجيته أيضاً وأعلن الاثنين استعداده لدعم تعديل يتضمّن تنظيم استفتاء ثانٍ في شأن «الطلاق»، لتفادي خروج «مدمّر» يريده حزب المحافظين الحاكم.

وقالت ماي إنه في حال رفض مجلس العموم الخيارين «ستطرح الحكومة في 14 آذار مذكرة لمعرفة هل يريد البرلمان تمديداً وجيزاً ومحدوداً للمادة 50»، مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل.

واضافت أمام البرلمان: «لأكون واضحة، لا أريد تمديداً للمادة 50. يجب أن ينصبّ تركيزنا المطلق على العمل للتوصل إلى اتفاق والخروج في 29 مارس. أعتقد بأنه، في حال اضطررنا، سنجعل في النهاية من خروج من دون اتفاق، نجاحاً».

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وكررت تعهدها إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق في 12 مارس. وفي حال رفض الاتفاق، كما حصل الشهر الماضي، تجري الحكومة تصويتاً في 13 آذار حول ما إذا كان النواب يريدون خروجاً من الاتحاد من دون اتفاق. والتصويت على إرجاء محتمل سيكون في اليوم التالي. ولفتت ماي الى ان التزاماتها الجديدة تستجيب لنواب أعربوا عن «قلق جدي في شأن نفاد الوقت».

جاء ذلك بعدما هدد وزراء التجارة ريتشارد هارينغتون والصناعات الرقمية مارغو جيمس والطاقة كلير بيري بالاستقالة، في حال لم تعمل ماي لإرجاء موعد «بريكزيت» من دون اتفاق. وقالت جيمس: «مع اقتراب يوم الخروج، نرى أن من واجبنا أن نفعل شيئاً للمساعدة على منع كارثة».

وكتب الوزراء المؤيّدون للبقاء في الاتحاد، في صحيفة «ديلي ميل»: «هذا الالتزام سيكون محطّ ترحيب وارتياح من غالبية كبيرة من النواب والشركات والعاملين فيها».

وأوردت الصحيفة أن 23 «منشقاً» عن حزب المحافظين اجتمعوا سراً الاثنين لتحديد استراتيجيتهم، مضيفة أن 15 وزيراً مستعدون للاستقالة لمنع خروج «من دون اتفاق».

وكان وزراء الأعمال غريغ كلارك والعمل آمبر راد والعدل ديفيد غوغ طالبوا الأسبوع الماضي بإرجاء موعد «الطلاق»، نتيجة غياب اتفاق أقرّه البرلمان، بدل «الخروج في حال فوضى»، ما قد يلحق ضرراً «خطراً» بالاقتصاد البريطاني ويهدد «وحدة» المملكة المتحدة و«سلامتها»، مع إعادة فرض حدود برية بين شطري إرلندا.