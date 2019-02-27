شكرا لقرائتكم وزير الإعلام البحريني يحذر من شركات قياس الرأي الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 00:51

«من يصنع الرأي العام.. الحقيقة أمام وهج الدعاية» هو عنوان الجسلة الثانية ضمن فعاليات منتدى «مسك للإعلام»، وتحدث خلالها وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي، والإعلامي عمرو أديب، فيما أدار الجلسة الإعلامي جميل الذيابي. وقال الرميحي: «إن غياب مؤسسات في الوطن العربي تقيس الرأي العام، واعتمادنا على المراكز الأجنبية أمر غير مجدٍ، ونحتاج فترة طويلة لكي نتعاطى مع وسائل التواصل الاجتماعي بكل شفافية»، مفيداً أن وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قيادة الرأي العام. بدوره قال عمرو أديب: «لدينا في الوطن الكثير من القضايا والأحداث التي لم يتعامل معها الإعلام بشكل صحيح وفعال، إضافة إلى أن التسويق السياسي ضعيف في دول الوطن العربي»، داعياً إلى سرعة التحرك بشكل لحظي والتعامل، في ذلك مهنياً مع المجتمعات التي باتت تستقبل مختلف أنواع الرسائل الإعلامية.



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