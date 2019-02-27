شكرا لقرائتكم السعودية تتبرع بـ 500 مليون دولار لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - «الحياة» | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 01:37

أعلنت السعودية عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، فيما تبرعت الإمارات كذلك بمبلغ 500 مليون دولار والكويت بمبلغ 250 مليوناً.



واتهم المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، في كلمة خلال مؤتمر المانحين لدعم اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد في جنيف، أمس (الثلثاء)، الحوثيين بنهب المساعدات، والعمل على تفاقم الأزمة الإنسانية بالانتهاكات.

وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي فير هوسل أن 22 مليون يمني، أي ما يعادل 70 في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية، فيما قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

من جهته، شدد رئيس الوزراء اليمني معين مالك على ضرورة تطوير آلية الإغاثة، ما يسهم في رفع المعاناة عن اليمنيين. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تحاول التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، مذكراً المجتمع الدولي بممارسات الحوثيين الذين يتعمدون نهب المساعدات الإنسانية.

وقال منسّق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.

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وخلال المؤتمر أشارت الأمم المتحدة إلى أن «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن» في العام 2019 تدور حول 5 أهداف، أولها مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، في حين يكمن الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكوليرا والأمراض المُعدية.

ويسهم الهدف الثالث في تعزيز كرامة الأسر النازحة، بينما يتمثل الرابع في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، أما الهدف الخامس فهو الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن.

وقال: «لقد تلقيت للتو نبأ ساراً. أخيراً تمكنا من الوصول الى مخازن مطاحن البحر الأحمر».

من جهته، أوضح ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي لوكالة فرانس برس أنها مهمة تقييم.

وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي أن فريقاً من البرنامج وصل إلى موقع مطاحن البحر الأحمر الذي يوجد فيه 51 ألف طن من الحبوب، «وهي كمية كافية لتأمين الغذاء لأكثر من 3.7 مليون شخص على مدى شهر».