شكرا لقرائتكم مسلحون يقتلون 9 عمّال خارج مقديشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مقديشو - رويترز | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 01:19

أعلنت الشرطة وحاكم محلي أمس أن مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى «حركة الشباب» قتلوا 9 من عمال نظافة الشوارع في قرية قريبة من العاصمة الصومالية مقديشو. وفتح المسلحون النار على 4 نساء و5 رجال من مخيمات لاجئين على بعد 19 كيلومتراً شمال غربي مقديشو في ولاية شبيلي السفلى. وقالت السلطات إنهم لقوا حتفهم جميعاً في مكان الحادث.



وقال حاكم شبيلي السفلى علي نور نائب لـ»رويترز» أمس: «يكسبون رزقهم بتنظيف منطقة بها أشجار، حيث فتح المسلحون النار عليهم، وسمعت قوات الأمن إطلاق النار وهرعت إلى المكان، بينما فر المتشددون وإلا كانوا قتلوا عشرات من عمال النظافة هناك». وتنفذ «حركة الشباب» هجمات متكررة في مقديشو وأنحاء أخرى من الصومال ضد الحكومة وأهداف أخرى.

وقال نائب الحاكم إن العمال الذين قتلوا كانوا في استراحة عندما هاجمهم المسلحون.

وقال النقيب نور علي: «قتلت حركة الشباب تسعة مدنيين هم عمال نظافة، ونحن مشطنا المنطقة بحثاً عن المتشددين لكنهم فروا جميعاً». وقال مواطن محلي يدعى محمد حسين فقد أحد أقاربه: «أمس كان يوماً أسود، كانت أسر عمال النظافة في انتظار النقود لكنهم للأسف تسلموا 9 جثث».