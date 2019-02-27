شكرا لقرائتكم ليبيا: الجيش يستعد لدخول مدينة تحوي مسلحين تشاديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - «الحياة» | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 01:31

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون في الجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيراً إلى أن بعض الفارين من مدينة مرزق موجود فيها، ولكنها منطقة آمنة ولا توجد فيها أي قوى معادية أو إرهابية.



وأكد المسماري في تصريحات صحافية أمس «الاستعداد لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية، التي تضم عدداً من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات». وأضاف أن أهم 4 مدن ليبية في الجنوب أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني، وهي سبها ومرزق وأوباري وغات.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي أن على إيطاليا استبعاد التواجد العسكري في ليبيا. وأكد كونت، بحسب وكالة أنباء «آكي» الإيطالية أمس أن «مؤتمر باليرمو ساعد على استعادة دورنا أكثر بكثير من مجرد كونه حضوراً محتملاً لوحدة عسكرية والذي من شأنه أن يساهم بتغذية عدم الاستقرار في البلاد». وأضاف: «تم تحديد المسار، حيث علينا مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة ومتابعة الحوار مع مختلف الجهات الليبية».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المعترف بها أنها اتفقت مع مؤسسة النفط على خطوات لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي ورفع حالة القوة القاهرة. وكان دبلوماسيون ومصادر أخرى أعلنت أن دولة الإمارات ستجمع بين أطراف في الصراع الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في محاولة لإعادة فتح حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية.