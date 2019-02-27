بحيرة عذبة في كهف بجبل حفيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

حب المغامرة والرغبة في استكشاف ما لم تطأه أقدام البشر قادا فريق «UAE Outdoors» للمغامرات والمكون من ستة أفراد، بينهم فتاتان مواطنتان، للغوص في أعماق الكهوف؛ ليخوضوا تجارب جديدة غير مألوفة، قهروا خلالها أصعب الظروف. اكتشف الفريق بحيرة صافية عذبة متوسطة البرودة موجودة في أحد كهوف جبل «حفيت»، وأخذوا عينة مادة سائلة سوداء منها، وسلموها للجهات المعنية؛ للتأكد من خصائص طبيعة البحيرة، كما عثر الفريق على عظام وجمجمة قديمة بجانب كهوف أخرى.

ويستعد الفريق، خلال الفترة القادمة، لخوض تجربة الغوص في البحيرة الموجودة في الكهف، بعد أن تتم دراستها وطبيعة المياه الموجودة فيها، والتي من المتوقع أنها منبع مياه جوفية، كما يخطط الفريق لاستكشاف كهف متصل بالكهف الأول، ينبعث منه بخار ماء حار، بعد دراسته.

أكد المواطن المغامر خليفة المزروعي، أول عربي غواص كهوف، أن المغامرة الأخيرة واحدة من أصعب الرحلات الاستكشافية التي نفذها الفريق، مشيراً إلى أن الكهف أعمق نقطة تم النزول لها بالكهوف تتطلب اجتياز 500 متر للوصول لها، والهبوط إلى عمق يقارب 3 كيلومترات، مؤكداً أن ضيق مدخل الكهف، وانخفاض نسبة الأكسجين فيه، واحتياج بعض المواقع الموجودة فيه للزحف وأخرى للتسلق والهبوط بالحبال، كانت أبرز الصعوبات.

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وقال المغامر عبد الرحمن العبيدلي: «المغامرة الأخيرة تجربة صعبة، وصلنا إلى نقطة شديدة الضيق، لم نتمكن بعدها من مواصلة المسير، ما دفعنا إلى تسليك الممر وتوسيعه وتنظيفه بإزالة الأحجار والعوائق، ثم السير في ممرات واسعة؛ للوصول إلى البحيرة».

وأكد أن المواطنتين أثبتتا جدارتهما في كافة المحافل، ومنها تجربة غوص الكهوف التي تعتبر من أصعب المهمات، وتمكنتا من مواجهة التحديات، والمضي معنا بثقة وجرأة بالغة، وهو ما يعتبر رسالة قدمتها المواطنتان للعالم؛ لتثبتا من خلالها جدارتهما وصلابتهما في مواجهة التحديات.

وعبرت رقية السرور عن سعادتها بخوض تجربة الغوص في الكهوف، بعد عامين من تجربتها في تسلق الجبال داخل الدولة وخارجها، وقالت: أشعر بالفخر والاعتزاز؛ كوني من أوائل المواطنات اللاتي يخضن تجارب محفوفة بالتحديات والصعاب.

ودعت المواطنات الشغوفات بالمغامرة للانضمام للفريق، حيث يدرب المغامر ليصل للاحتراف وخوض تجارب مختلفة في التسلق والهبوط والغوص في الكهوف وأعماق البحار، وغيرها من المغامرات التي تسهم في صقل الشخصية، وتكسبها القوة والقدرة على تحمل المسؤولية.

وعن العوائق والتحديات الاجتماعية، قالت أمل الجعيدي: «في البداية واجهت تحديات وعقبات، أبرزها عدم تقبل المجتمع لوجود فتاة في مضمار المغامرات، وتخوف الأهل من الإصابة بالأذى، وهو ما عالجته بالعزيمة والإصرار على المواصلة، وإقناع من حولي بأهمية عملنا، وأطلعت الأهل والأصدقاء المقربين على تفاصيل المغامرات المصورة، وشعروا بالشغف والرغبة في خوض التجربة نفسها». وأكدت أن استكشاف باطن الأرض وأعماق البحار ينعكس إيجاباً على شخصية الإنسان النفسية، وتأمل عالم آخر لم تطأه قدم البشر من قبل من أجمل اللحظات في الحياة.