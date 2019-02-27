محمد بن زايد: نحمل منذ التأسيس رسالة إيجابية إلى العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات منذ تأسيسها ترسل رسالة إيجابية إلى العالم، بأن هناك أملاً وتفاؤلاً في إرساء السلام والاستقرار والعيش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

‏وتحدث سموه عن العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، حيث ذكر سموه أن جسور التعاون قوية ومتينة وصلبة، ونحن دائماً نطمح إلى الأفضل في هذه العلاقات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مقر الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري)

كما زار سموه النصب التذكاري في «مقبرة سيؤول الوطنية»، ومركز أبحاث وتطوير أشباه الموصلات في شركة «سامسونج للإلكترونيات» في مدينة هواسونغ بالعاصمة الكورية سيؤول.

وأكد سموه الشراكة الاستراتيجية ‏مع جمهورية كوريا، وأن زيارته إلى الجمعية الوطنية تأتي تأكيداً للطبيعة المؤسسية التي تجمع علاقاتنا الثنائية، وأن هناك إعجاباً بالثقافة الكورية، ‏ونمط العمل والابتكار والتقدم في المشهد الكوري، معرباً سموه عن تطلعه ‏لعلاقات خير متنامية بين البلدين الصديقين لعقود قادمة.‏

‏وتحدث سموه عن العلاقات القائمة بين البلدين، حيث ذكر سموه أن جسور التعاون قوية ومتينة وصلبة، ونحن دائماً نطمح إلى الأفضل في هذه العلاقات.

ودوّن سموه في كتاب زوار النصب التذكاري، كلمة قال فيها: «إن تخليد ذكرى الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن أوطانهم، وإبقاء هذه الذكرى حية في عقول وقلوب الأجيال، أقل ما يمكن تقديمه إليهم، وهذا المعلم الوطني البارز يخلد سيراً تركت بصمات مؤثرة في تاريخ كوريا وتطور شعبها».