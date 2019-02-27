شكرا لقرائتكم خبر عن مثقفون يثمّنون دور محمد بن زايد في دعم اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والسفارة اليمنية في أبوظبي مساء أمس الأول، في مركز أبوظبي الثقافي والمعرفي، ليلة يمنية احتفاء بالتراث والتاريخ الفني اليمني، بحضور فهد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية في الإمارات، ومحمد قطيش القنصل العام للجمهورية اليمنية في دبي، والشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومحمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد بأبوظبي، وعبدالرحمن نقي البستكي مدير الإدارة الإعلامية في الاتحاد.

حضر الليلة جمهور عريض من الكتاب والمثقفين إضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية، وثمَن المشاركون والمتداخلون عالياً الدور الذي يؤديه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمه للجهود المتعاظمة على الصعيدين السياسي والعسكري، نحو تحرير التراب اليمني بالكامل، واستعادة الشرعية، والمحافظة على أمن المنطقة والمقدسات.

بدأت الفعالية بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ اليمن، وطبيعتها الجميلة الساحرة من أودية ومرتفعات جبلية، وسواحلها الممتدة والتنوع البيئي فيها، إضافة إلى حياة مجتمعاتها والعادات والتقاليد الثقافية، وأنواع الفنون المختلفة، كما تناول الفيلم المقومات السياحية الجاذبة، والفن المعماري، والحضارة العريقة لإنسان اليمن الحافلة بالذكريات الجميلة.

وقدمت فرقة النخبة اليمنية للفنون نماذج من أنواع الغناء اليمني، شملت مجموعة من المقطوعات الفنية الموسيقية الغنائية المتعددة الألوان، كاللون اليافعي العدني، والحضرمي، صاحبتها لوحات راقصة، ما يؤكد قيمة الفن اليمني والاحتفاظ بالعادات والتقاليد والتراث الأصيل، كما ضمت الفعالية معرضا للأزياء النسائية والإكسسوارات التقليدية، وبعض الصناعات الخوصية المشهورة في اليمن، وتناول الشاي الحضرمي على الطريقة التقليدية.

حفلت الليلة بالإبداع والشعر الجميل، حيث قدم حبيب الصايغ ثلاث قصائد، الأولى نظمها في سنة 1980، وهي مهداة إلى الشاعر عبدالله البردوني، والثانية تغنت بجماليات اليمن وطبيعته وأصالة تراثه وشعبه، أما الثالثة فهي قصيدة جديد مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقول فيها:

محمد ذاك اسم المروءة رائياً

إلى صهوات دونها الدهر رائيا

فأطلقه في جده ما بدا له

وقيدني في سعده ما بدا ليا

محمد يا مرجوَّ

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شعب مؤثل

فبوركتَ مرجواً وبورك راجيا

واختتمها بقوله:

ونستقبل الأيام والحب قائدٌ

فذلك جيش الحبْ أفنى الأعاديا

إلى أن رأينا كيف يستدرج الغوى

فؤاد الهوى حتى يكون يمانيا

وقال الصايغ: «إن هذه التظاهرة الجميلة جزء من الموسم الثقافي، ورأينا أن نبدأ باليمن، حيث يتحد اليوم الدم الإماراتي واليمني من أجل استعادة الشرعية، وحماية أوطاننا وأمتنا ومقدساتنا، كما أردنا أن نظهر جانب الفرح والتاريخ الجميل لليمن، ونعبر عن حبنا من خلال الفن والشعر».

وأضاف: «نشكر نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة على جهودها المتواصلة في دعمها لكل أنشطتنا، وسنعمل من أجل ترجمة استراتيجية الوزارة إلى نهج وبرنامج عمل».

كما احتضنت الفعالية ندوة عن تاريخ الأغنية اليمنية، شارك فيها الباحث والشاعر بدر بن عقيل، والإعلامية لارا الظراسي، تناولا فيها ارتباط المجتمع اليمني بالشعر الشعبي والغزلي والموسيقى، وأصالة الأغنية الشعبية وجمالياتها وتاريخها وجذورها، وتنوع الرقص واختلافه مع كل إيقاع موسيقي أصيل، ومن بيئة إلى أخرى حيث إن هناك أكثر من 600 رقصة شعبية تؤدى في اليمن، وتطرقا إلى تاريخ الأغنية اليمنية والأواصر التي تجمع بين الغناء اليمني والخليجي.