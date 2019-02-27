الإمارات تتبرع بنصف مليار دولار إضافية لمساعدة اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس، عن تخصيص دولة الإمارات لمبلغ 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، وقالت إن الإمارات تتخذ كافة الخطوات لمساعدة اليمنيين للتغلب على محنتهم. جاء ذلك خلال اجتماع في جنيف لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، كما أعلنت السعودية التبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل الخطة. وتبرعت الكويت بمبلغ 250 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، في وقت أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن مؤتمر المانحين الذي رعته الأمم المتحدة تمكن من جمع 2.6 مليار دولار، وأشاد بالدول العربية التي قدمت تعهدات مالية سخية، وقال: يمكن اعتبار المؤتمر ناجحا.

كانت الأمم المتحدة قد دعت الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام في المؤتمر بهدف دعم الشعب اليمني. وقالت الأمم المتحدة إن «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن» في العام 2019، تدور حول 5 أهداف ذات أولوية أساسية وهي مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، في حين يكمن الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكوليرا والأمراض المُعدية. ويسهم الهدف الثالث في تعزيز كرامة الأسر النازحة، بينما يتمثل الرابع في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، أما الهدف الخامس فهو الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي:«إن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني أطلقوا، في 18 فبرایر الجاري، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، التي تسعى للحصول على 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21.4 مليون شخص هذا العام». وأضافت: «هذا هو أكبر نداء استغاثة إنساني موحّد لليمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق».

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في كلمته أمام مؤتمر المانحين، إن الحكومة اليمنية تحاول التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، مذكراً المجتمع الدولي بممارسات الحوثيين الذين يتعمدون نهب المساعدات الإنسانية.

وأكد أن الحكومة اليمنية تعلق آمالا كبيرة على الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم توجهات وسياسات الحكومة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وصولا إلى أوضاع اكثر استقرارا وحدوث تحسن ملحوظ في حياة أبناء الشعب اليمني ومعيشتهم، داعيا إلى دعم جهود الحكومة ومساعدتها على تعزيز قدرتها في تلبية التزاماتها حيال ابناء الشعب في عموم مناطق اليمن واستعادة كامل النشاط الاقتصادي.

وقال: «تجد الحكومة اليمنية في هذا المؤتمر فرصة حقيقية لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المثقل بالحرب والفقر ونقص الاحتياجات الضرورية ونعول عليكم أيها الأشقاء والأصدقاء في تمويل خطة الاستجابة بصورة تلبي كافة الاحتياجات الملحة ونعول عليكم في دعم جهود الحكومة ومساعدتنا على تعزيز قدرتنا في تلبية التزاماتنا حيال أبناء شعبنا في عموم مناطق الوطن وفي استعادة نشاطنا الاقتصادي كاملا».

وأعلن مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة عن تبرع السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة. واتهم ربيعة، الحوثيين بنهب المساعدات والعمل على تفاقم الأزمة الإنسانية بالانتهاكات.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.

وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن حكومة بلاده تعتزم دعم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة لإنقاذ المواطنين الذين يعانون من الجوع في اليمن بإجمالي 100 مليون يورو.

(وكالات)