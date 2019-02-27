3 دول أوروبية تشكو «باليستي إيران» إلى مجلس الأمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكوى شديدة اللهجة لمجلس الأمن ضد الأنشطة الصاروخية الإيرانية، فيما تتفاعل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بينما أفاد منشور على حساب الرئيس الإيراني على موقع «إنستجرام» بأن الرئيس حسن روحاني رفض استقالة ظريف الذي اعتبرته واشنطن واجهة ل«مافيا فاسدة».

وقالت قناة «العربية» إنها حصلت على نسخة حصرية من رسالة بعثت بها البعثة البريطانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، وإلى رئيس مجلس الأمن وأعضاء المجلس، حول الاتفاق النووي مع إيران.

والرسالة المؤرخة بتاريخ الجمعة 22 فبراير/ شباط، وقعها سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتشتكي فيها الدول الثلاث، وبشدة، من التصرفات الأخيرة من قبل إيران التي لا تتماشى مع الفقرة الثالثة في الملحق (ب) للقرار 2231 للعام 2015، والخاص بالاتفاق النووي الإيراني.

وتتعلق الشكوى بنشاطات الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على حمل أسلحة نووية. وعدّد السفراء الثلاثة في الرسالة التجارب والنشاطات الباليستية الإيرانية. وأكد السفراء في رسالتهم أيضاً أن النشاطات الباليستية لإيران، بما في ذلك إطلاق الصاروخ Simorgh SLV، مصدر قلق عميق بسبب زعزعتها المقلقة للاستقرار في المنطقة وتصعيدها حدة التوتر فيها.

وأضاف السفراء الثلاثة أنهم يأملون أن تساعد المعلومات الواردة في الرسالة على التطبيق الجاد للقرار 2231 من قبل جميع الدول نظراً لما طلبه الأمين العام في القرار 2231 نفسه.

وتطلب الرسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أن يرفع تقريراً كاملاً ومفصلاً عن النشاطات الباليستية الإيرانية التي لا تتماشى مع القرار 2231 وذلك ضمن تقريره نصف السنوي في يونيو/ حزيران القادم حول تطبيق هذا القرار. يذكر أن تقرير جوتيريس الماضي حول القرار 2231 صدر في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه «أخذ علماً» باستقالة وزير الخارجية لإيراني محمد جواد ظريف، معتبراً إياه واجهة ل«مافيا دينية فاسدة». وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: «سنرى ما إذا كانت هذه (الاستقالة) ستصمد».

وأضاف الوزير الأمريكي في تغريدته: «في كلتا الحالتين، فإنه (ظريف) وحسن روحاني ما هما إلا واجهتان لمافيا دينية فاسدة. نحن نعرف أن (المرشد علي) خامنئي هو صاحب كل القرارات النهائية». وتابع بومبيو في تغريدته «سياستنا لم تتغير. يجب على النظام أن يتصرّف كبلد طبيعي وأن يحترم شعبه». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة «تتابع عن كثب» تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

وأعلن ظريف على نحو مفاجئ استقالته، الاثنين، على موقع «إنستجرام»، في ذات اليوم الذي تم فيه استبعاده من اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال ظريف في مقابلة نشرتها صحيفة «الجمهورية» أمس، بعد يوم من إعلانه الاستقالة إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير «السم القاتل» في السياسة الخارجية. وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015. وقال خلال المقابلة «كان قلقنا من الخناجر التي تطعننا في الظهر أكبر من قلقنا من المفاوضات».

(وكالات)