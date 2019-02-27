برنامج حافل ل«ثقافية أبوظبي» في شهر القراءة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفاءً بشهر القراءة الوطني، تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خلال شهر مارس المقبل برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات لترسيخ ثقافة القراءة لدى جميع فئات المجتمع، وذلك في جميع فروع «مكتبة» المنتشرة في أرجاء الإمارة، وتتضمن جلسات قرائية، ولقاء أشهر مؤلفي كتب الأطفال، وورش عمل تفاعلية.

وقال عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة: «نحرص على الاحتفاء سنوياً بشهر القراءة الوطني عبر إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز حب القراءة، فقد صممنا هذا العام برنامجاً تحفيزياً موجهاً لمختلف الفئات العمرية ومختلف اهتمامات محبي القراءة، مع تضمين البرنامج للعديد من المهارات الفنية التي تشجع على التفاعل مع القراءة بأساليب مختلفة، وذلك تماشياً مع أهداف شهر القراءة الوطني، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء كل عام، لتعزيز الارتباط بفعل القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الفرد، وتحقيق رؤية الدولة في التوجه إلى العلم والمعرفة كوسائل لدعم نمو المجتمع على أسس حضارية ومنفتحة على الثقافات الأخرى».

تتيح جلسات لقاء المؤلفين الفرصة أمام الجمهور لتبادل الأفكار مع مؤلفي كتب الأطفال المفضلين لديهم، والذين سيتحدثون عن مصدر إلهامهم ويقدمون رؤاهم الخاصة حول أعمالهم. إلى جانب مجموعة من الأنشطة القرائية التفاعلية المتنوعة من ضمنها «كتاب في 30 دقيقة»، و«لنقرأ معاً» وغيرها من ورش العمل التي تحفز على الابتكار والإبداع.