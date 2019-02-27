الإمارات.. دولة بناء وتعمير في الداخل والخارج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات مسيرة الخير والبناء خدمة للمواطنين والمقيمين وشعوب الدول الشقيقة لتؤكد أنها دولة بناء وتعمير في الداخل والخارج، سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأخيرة من مدينة الشيخ خليفة السكنية للمتأثرين من السيول التي اجتاحت محافظة حضرموت باليمن خلال السنوات الماضية. وتتكون المدينة من 607 وحدات سكنية في وادي وساحل حضرموت إلى جانب خدمات البنية التحتية من طرق وشبكة كهرباء ومياه تعمل بالطاقة الشمسية وصرف صحي، بينما استكمل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة،

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جولته الميدانية على مشاريع الطرق والبنى التحتية الاتحادية، في المناطق الشمالية من الدولة، حيث اعتمد سموّه، ميزانية 11 مليار درهم مخصصة لمشاريع البنى التحتية والطرق، فيها، خلال السنوات القادمة.

وقال سموّه «كل مشاريع الطرق والمواصلات في مختلف إمارات الدولة، هدفها بناء دولة تقدم خدمات هي الأرقى عالمياً لمواطنينا، لأن ربط مناطق الدولة بالطرق الاتحادية، تعزيز لمسيرة الاتحاد وتقريب للجسد الواحد»، مضيفاً سموّه: «منظومة المواصلات في الإمارات تحتل جزءاً رئيسياً في مشاريع البنية التحتية، وتترجم رؤيتنا المستقبلية نحو تحقيق تنمية مستدامة».

وأعلنت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أمس عن تخصيص دولة الإمارات لمبلغ 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، وذلك خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة بشأن اليمن. كما أعلنت السعودية التبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة. وتبرعت الكويت بمبلغ 250 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن.