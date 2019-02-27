عبد الملك يثمن الدعم الإماراتي لليمن في مختلف المجالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات

ثمّن رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التنموية والاقتصادية والإغاثية، ودورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

ونوه رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه، أمس، على هامش أعمال مؤتمر تمويل الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بمتانة وعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الرسمي المشترك على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وتركز اللقاء حول جهود الإمارات الداعمة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وإسناد الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإسهامها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في استكمال إنهاء الانقلاب، ومكافحة الارهاب، وإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن. كما تم خلال اللقاء، مناقشة استمرار التعنت الحوثي في تنفيذ بنود اتفاق السويد، فيما يخص الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، ومحاولة الالتفاف على الاتفاق والتعامل معه كوسيلة لكسب الوقت وإعادة تنظيم صفوفها والتحشيد العسكري وحفر الانفاق والخنادق في الحديدة.

وحذر الجانبان من الممارسات التي تقوم بها الميليشيات لإطالة أمد معاناة اليمنيين. من جهتها، أشادت ريم الهاشمي بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة، مؤكدة دعم بلادها كل تلك الجهود والأعمال التي تؤدي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين واستعادة مؤسسات الدولة.

في الأثناء، التقى عبد الملك، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني وتدارسا الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة للضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وناقش عبد الملك والزياني الأوضاع والتطورات على الساحة اليمنية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وكذا النتائج المحققة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019، والدعم الخليجي المستمر للشعب اليمني حتى تحقيق تطلعاته في استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

والتقى عبد الملك، أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس. وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات منها ما يتصل بالجهود الأممية والدولية في إحلال السلام باليمن، على ضوء قرارات مجلس الأمن الملزمة، والمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا ودوليا، والعراقيل المفتعلة من قبل ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتبادل الشامل للأسرى والمختطفين، والتفاهمات بشأن تعز، وضرورة تطبيقها باعتبارها مقدمة وأساساً نحو الحل السياسي الشامل، كما تناول اللقاء، التنسيق الجاري بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، لمعالجة الوضع الانساني.