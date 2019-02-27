حمدان بن محمد: السياحة البحرية من تراث الأجداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مساء أمس، معرض دبي العالمي للقوارب الذي تستضيفه هذا العام قناة دبي المائية، على مدى خمسة أيام.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن سعادته بزيارة المعرض والتعرف إلى آخر المبتكرات في عالم السياحة البحرية والترفيهية التي وصفها سموه بأنها جزء من تراث الأجداد والآباء في دولتنا العزيزة والمنطقة، إلى جانب مهنة الصيد البحري التي كانت تشكل المصدر الرئيسي لمعيشة المواطن والمقيم في الدولة.

ورحب سمو ولي عهد دبي بالعارضين وزوار المعرض من مواطنين وسياح وغيرهم، وتمنى للشركات المشاركة في الحدث النجاح في تقديم منتجاتها إلى زبائن المعرض والمشترين، بطريقة تشرح المفهوم الحقيقي للسياحة البحرية التي يعيشها الإنسان على متن أحد اليخوت الفارهة التي تتوفر فيها كل مقومات الحياة العصرية والأمن والسلامة والتأمل.

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وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية استضافة وتنظيم هذه المعارض التجارية التي تشكل ملتقى ثقافياً وسياحياً، إلى جانب استقطابها السياح ورجال الأعمال وعشاق البحر ورياضاته المتنوعة.

وقال سموه: لدينا استثمارات ضخمة في قطاع السياحة البحرية وقبل ذلك نحن نملك تراثاً عريقاً وعلاقة وطيدة بالبحر وأهله... وتنظيم مثل هذه المعارض يعزز من مكانتنا العالمية كوجهة رائدة لاحتضان أهم الفعاليات في مختلف القطاعات.

وأشار في ختام حديثه إلى أن معرض دبي العالمي للقوارب حقق شهرة عالمية واسعة، وبات يستقطب الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة وتصميم كافة أنواع القوارب والزلاجات المائية والوسائل المختلفة.

وقام سموه بجولة على متن اليخوت والقوارب التي تعرضها كبريات الشركات العالمية والوطنية المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يعرض لزواره وعملائه من عشاق الرياضات البحرية الترفيهية نحو 400 قارب ويخت من قوارب الصيد والقوارب الرياضية السريعة واليخوت الخاصة بالسياحة البحرية وقوارب الإسعاف البحري التي تعرضها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لأول مرة في المعرض الذي يسجل سبعة وعشرين عاماً من التطور والنجاح وإقبال الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في فعالياته. وتوقف سمو ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة للمعرض بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسعيد محمد حارب مدير النادي أمين عام مجلس دبي الرياضي.. عند العديد من القوارب الحديثة وذات التقنيات العالية التي تعرضها الشركات الوطنية وغيرها من الشركات العالمية العارضة.. واستمع سموه إلى شروح حول التقنيات الميكانيكية والهندسية والترفيهية التي يتميز بها كل قارب.

وتعرف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة الافتتاحية للمعرض الذي تشارك فيه نحو 800 جهة عارضة من 50 دولة حول العالم، إلى مختلف منتجات هذه الشركات من وسائل حماية وسلامة وترفيه لمستخدمي هذه القوارب والتصاميم الداخلية المميزة التي تتيح لملاك اليخوت السياحية والترفيهية حياة فريدة ومميزة في البحر.