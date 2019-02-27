«سيدات أعمال عجمان» يوقع اتفاقية تعاون مع الكلية الإماراتية الكندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اتفاقية تعاون مع كلية الإماراتية الكندية الجامعية، لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ برامج ومبادرات تخدم أهداف الطرفين.

وقع من جانب مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس المجلس، ومن جانب الكلية الإماراتية الكندية الجامعية الدكتور جلال حاتم مدير الكلية وذلك بمقر مجلس سيدات أعمال عجمان.

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وأكدت الدكتورة آمنة خليفة على أهمية اتفاقية التعاون وفتح قناة مباشرة مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية لخدمة سيدات الأعمال وموظفات وعضوات المجلس من خلال تقديم عروض لاستكمال الدراسة الجامعية إلى جانب تنظيم الدورات والفعاليات المشتركة لزيادة معارف سيدات ورائدات الأعمال التسويقية والابتكارية، والمشاركة في المعارض والبرامج التي ينظمها الطرفان، هذا إلى جانب توفير برامج التدريب للطالبات في مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تعزيز شراكاته مع مختلف الجهات وخاصة التعليمية منها لما لها من دور في دعم سيدات الأعمال.

وثمن الدكتور جلال حاتم الشراكة القائمة مع مجلس سيدات أعمال عجمان ودورها في تحقيق أهداف الطرفين، وأشاد بالمساهمات الواضحة لسيدات الأعمال في الاقتصاد المحلي.