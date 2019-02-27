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تشيلسي يغرم حارسه المتمرد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاقب نادي تشيلسي حارسه الإسباني كيبا، بحسم أجر أسبوع (190 ألف جنيه إسترليني) من رابته؛ بعد أن قدم اعتذاراً رسمياً لمدربه ساري، ولزميله ويلي كاباييرو الحارس الثاني وللفريق وللمشجعين.
ولم يكن كيبا أول لاعب يرفض التبديل؛ لكن من سبقه كان نجماً عالمياً مثل عندما رفض أمر مدربه أنريكي بالتبديل في مباراة الفوز على إيبار (3-صفر)، وزلاتان إبراهيموفيتش؛ عندما رفض أمر أليجري بتبديله في الميلان عام 2010، ورونالدو عندما رفض أمر زيدان في ربع نهائي 2017.
وكشف ريان جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق عن تعامل مختلف من قبل لاعبي اليونايتد مع سير أليكس فيرجسون، وقال: «كان اللاعب يتظاهر بعدم سماع المدرب وهذا يعني الوقوف على بعد 20 ياردة من خط التماس»، وعلق مورينيو على حادثة كيبا: «لحسن الحظ لم أمر بموقف ساري، حارس المرمى يحب أن يظهر شخصيته وثقته في ركلات الترجيح، وهذا يعد شيئاً طبيعياً؛ لكن ما فعله كيبا ترك الجميع في وضع حرج».

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