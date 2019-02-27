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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: سيد زكي

«اﻹمارات وكوريا بلدان طموحان.. تجمعهما رؤية متقاربة.. ويرتبطان بعلاقات استثنائية.. هي نموذج يحتذى.. وشراكتنا الاستراتيجية متينة ومثمرة ومتطورة، تخدم مصالحنا العليا، وستحظى بدعم وافر، لتكون أكثر رسوخاً وقوة في المرحلة المقبلة وبما ينعكس خيراً على شعبي البلدين».

بهذه الكلمات وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة لسموه على «تويتر» العلاقات المتميزة بين دولتي الإمارات وكوريا الجنوبية.

وفي تصريحات سابقة للرئيس مون جاي رئيس كوريا الجنوبية، أكد فيها إن دولة الإمارات حققت «معجزة وسط الصحراء» عبر سلوكها طريق النماء والازدهار والإصلاح والابتكار وتكريس كل جهد ممكن من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتواصل فصولها.

معرباً عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين من مرحلة «الشراكة الاستراتيجية» الحالية إلى مستوى أعلى، لتصبح علاقات شراكة استراتيجية خاصة شاملة تتجه صوب المستقبل وآماله.

علاقات استثنائية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكوريا الجنوبية في عام 1980 مرورا بإقامة الشراكة الاستراتيجية في عام 2009 بين دولة الإمارات التي أنجزت «معجزة في الصحراء» ودولة كوريا الجنوبية التي أنجزت «معجزة على نهر الهان».

وشهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية تطوراً كبيراً خلال 11 عاماً الأخيرة، ونجح البلدان في تطوير علاقات متينة أثمرت عن عمليات تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي في موقع براكة منذ عام 2015 بأن أصبح أول وأكبر موقع في العالم يجري فيه إنشاء أربع محطات نووية سلمية متطابقة بأمان وفي آنٍ واحد، متقدماً بذلك على مواقع الإنشاءات الأخرى العالمية في الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا ودول أخرى.

4 محطات طاقة

وبدأ التعاون بين الإمارات وكوريا منذ عام 2009 في بناء محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ممثلة في الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012 بعد الحصول على رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة أبوظبي، كما بدأت في المحطة الثانية عام 2013، في حين عملت المؤسسة على صب خرسانة السلامة الأولى في المحطتين الثالثة والرابعة عام 2014 و2015 على التوالي.

وسوف توفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً.

ومنحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عقد المقاول الرئيسي للشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في الالتزام بالسلامة والموثوقية والكفاءة في محطات الطاقة النووية.

وتعد (كيبكو) هي أكبر مزود للطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية، وهي المسؤولة عن توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقة الكهربائية التي تشمل الطاقة النووية وطاقة الرياح والفحم، كما تعرف «كيبكو» أيضاً بقدراتها المتميزة على إجراء البحوث، والتطوير التكنولوجي، والأعمال الدولية، والاستثمار، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

الكفاءات الإماراتية

وفي الوقت الذي تستعد فيه المؤسسة لبدء مرحلة العمليات التشغيلية في المحطة الأولى، فإنها تركز على توظيف فريق من الكفاءات الإماراتية وتدريبه، فهم سيمثلون فريق العمل الأهم في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات.

وفي عام 2020 ستحتاج المؤسسة إلى نحو 2500 موظف وموظفة من ذوي الكفاءات وبمختلف التخصصات مثل المهندسين والتقنيين وموظفي الدعم، وذلك لضمان تشغيل المحطات الأربع في موقع براكة على نحو آمن وفعال.

معايير السلامة والجودة

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أصبحت الإمارات أول دولة عربية تنفذ برنامجاً جديداً للطاقة السلمية منذ 3 عقود، وفق أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية التشغيلية. وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وانسجاماً مع إعلان الدولة عام 2008 عن التزامها بأعلى معايير السلامة والشفافية التشغيلية، فإن المحطة النووية الأولى وفريقها التشغيلي خضعت لتقييمات عديدة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، حيث أجرت الفرق الخاصة بالتقييم الشامل فحصاً دقيقاً لكافة مكونات وأنظمة المفاعل، فضلًا عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة.

وكانت المحطة النووية الأولى في براكة قد اجتازت العديد من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بنجاح، مثل اختبار التوازن المائي البارد، واختبار الأداء الحراري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من سلسلة الاختبارات الشاملة التي تدعى ب«برنامج الاختبارات الأولية»، والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الأولى في مشروع براكة وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود مقبلة.

وكانت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى للمشروع قد بدأت عام 2012، واستمرت الأعمال الإنشائية في «براكة» بثبات وأمان، لإنجاز باقي المحطات الخاصة بالمشروع.

ربع احتياجات الدولة

ويوفر المشروع بعد تشغيل المحطات الأربع نحو ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، فيما ستحد محطات براكة للطاقة النووية فور تشغيلها من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً.

ويرتفع معدل الطلب على الكهرباء بنسبة 30% بحلول 2025، وسيوفر هذا المشروع 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة عند اكتمال مفاعلات محطة براكة، وبدء عملها بشكل كامل لتنتج 5600 ميجاواط، كما سيرتفع عدد الموظفين في المشروع إلى 2500 موظف، فيما تسهم الطاقة المتجددة ب7%، والطاقة التقليدية ب68%.

اعتمدت حكومة الإمارات رسمياً في إبريل 2008 «سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية»، ترسم إطاراً لتطوير برنامج الطاقة النووية المحلي على هيئة التزامات واستراتيجيات ومبادئ، وترتكز السياسة على مبادئ الشفافية الكاملة وأعلى معايير السلامة والأمن، والتعاون مباشرة مع وكالة الطاقة الذرية العالمية، والدول المسؤولة ذات الخبرة، وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل.

ووقعت الإمارات في ديسمبر 2009 مع تحالف كوري جنوبي «كونسورتيوم» عقداً، تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم (20 مليار دولار)، لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة، وتم اختيار موقع «براكة» استناداً إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها خبراء محليون ودوليون عدة، كما تم تصميم المحطة لتحمل العديد من الأخطار والتحديات، ومن ضمنها الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي).

كما تتسم منطقة «براكة» بالقرب من الموارد الضخمة للمياه ومن شبكة الطاقة الكهربائية، ومن البنية التحتية للصناعة والنقل، وتوفر ظروف بناء أفضل، وعوامل أمان، وظروف مواتية لعملية الإخلاء، والقدرة على تقليل التأثير البيئي.

وشهد عام 2009 صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 6 الخاص بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والثاني صدور مرسوم بقانون رقم 21 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إينك»، والمسؤولة عن تنفيذ والإشراف على برنامج الإمارات النووي الهادف إلى إنتاج الكهرباء، وتدعيم التنمية الاقتصادية للدولة.

واعتمدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في يوليو 2010 رخصة الأعمال التمهيدية في براكة، وتوفر الطاقة النووية أكثر من ألفي فرصة عمل بحلول 2020، وفي أبريل من عام 2010، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الأولية للموقع الذي اختارته المؤسسة لإنشاء أولى محطات الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى التقييم البيئي.

وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعمال إنشاء أولى محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات يوم الأربعاء 19 يوليو 2012، بالبدء بصب الخرسانة للوحدة الأولى في موقع براكة.

محطتان تجتازان الأداء الحراري

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تمثل في اجتياز المحطة الثانية لاختبار الأداء الحراري بنجاح وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة والكفاءة بعدما تم تطبيق كافة الدروس المستفادة من اجتياز المحطة الأولى للاختبار ذاته.

ويستغرق إجراء اختبار الأداء الحراري عدة أسابيع ويتضمن نحو 200 اختبار مستقل وشامل للتحقق من أداء كافة الأنظمة الرئيسية في وضع التشغيل الكامل لكن من دون استخدام الوقود النووي.

ويتضمن الاختبار تشغيل معظم أنظمة المفاعل للمرة الأولى بدرجة حرارة تقارب 300 درجة مئوية وضغط تشغيلي يبلغ 150 كيلو جراما لكل سم مربع وهو ما يعادل الضغط المتولد على عمق 1500 متر تحت سطح الماء.

وجرى خلال الاختبار أيضا تشغيل التوربينات للمرة الأولى بالسرعة القصوى، والتي تبلغ 1500 دورة بالدقيقة، للتأكد من جاهزيتها للعمل بمجرد دخول المفاعل مرحلة التشغيل الاعتيادي.

ويتطلب إجراء اختبار الأداء الحراري فحصا شاملا لمكونات المحطة من حيث عوامل التمدد الحراري والاهتزاز والتآكل.

وأظهرت نتائج الاختبار أن كافة الأنظمة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ضمن ظروف التشغيل الاعتيادية وشملت قائمة أهم الاختبارات التي أجريت اختبار صمام أمان الضغط وقياس تدفق سوائل نظام التبريد واختبار نظام تشغيل التوربينات، حيث يتم التحقق من عمل المكونات والأنظمة الأساسية في المحطة على النحو المخطط له وضمان مواكبتها لجميع متطلبات التشغيل الاعتيادي.

يشار إلى أن الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية بمشروع براكة للطاقة النووية السلمية بدأت في شهر مايو/‏‏ إبريل 2013 أي بعد عام واحد من بدئها في المحطة الأولى.

الثالثة تجتاز التوازن المائي البارد

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أعلنت عن إنجاز جديد في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، تمثل في اجتياز المحطة الثالثة اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، وذلك بعد تطبيق الدروس المستفادة من إتمام الاختبار ذاته سابقاً في المحطتين الأولى والثانية.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة غاية في الأهمية نحو إنجاز المحطة الثالثة، ومرحلة مهمة على صعيد تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وخلال اختبار التوازن المائي البارد، تم التحقق من أن كافة أنظمة التبريد والتوصيل والأنابيب وأنظمة الضغط العالي في المفاعل تلبي أعلى معايير السلامة والجودة، حيث بدأ الاختبار بعد تفريغ وتنظيف أنظمة توريد البخار في المحطة الثالثة، وذلك باستخدام مياه منزوعة المعادن قبل بدء عمليات ربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد.

كما تضمن اختبار التوازن المائي البارد رفع ضغط المحطة الثالثة ليفوق مستوى الضغط التشغيلي العادي بنسبة 25 % وأثبتت نتائجه المستوى العالي لمتانة وثبات الهيكل الإنشائي للمحطة.

طاقة نووية سلمية

رسخ البرنامج النووي السلمي الإماراتي مكانته خلال الفترة الماضية نموذجا عالميا مضيفا إلى رصيده المتميز من الإنجازات ما جعله يقترب من إنتاج أول «ميجاواط» تنتجه محطات براكة للطاقة النووية.. وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة واستدامتها لما للطاقة النووية من دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي لعقود طويلة.

وانطلقت هذه المسيرة منذ وضع التصورات الأولية لإطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بهدف تحقيق الرؤية المستقبليّة لتعزيز مسيرة النمو والازدهار في الدولة وإطلاق «سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية» لتكون الركيزة الأساسيّة التي تقوم عليها جهود الدولة في تطوير البرنامج النووي السلمي والبنية التحتية النووية والتي تتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى تتويج هذه الجهود ببدء مرحلة العمليات التشغيلية لأولى المحطات وفق أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية التشغيلية التي تضعها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فوق كل اعتبار.