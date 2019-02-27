شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف زائر لجناح سفارة الدولة في معرض هافانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطب جناح سفارة الدولة خلال مشاركته في «فعاليات المعرض الدولي للكتاب في هافانا» حوالي 34 ألف زائر. وتنوعت الفعاليات التي قدمتها السفارة، خلال المعرض الذي تشارك فيه للسنة الثالثة، بين زيارة الإمارات عن طريق أجهزة الواقع الافتراضي، وعرض فن العيالة الذي قدمه فنانون كوبيون، فضلاً عن نقش الحناء وكتابة أسماء الزوار باللغة العربية وتوزيع الكتيبات وعرض الصور والأفلام الوثائقية التي تعكس عادات وتقاليد الإمارات وتفاعل الزوار مع المسابقات التي أعدها فريق السفارة.

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