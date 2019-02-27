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الجيش اليمني يستعيد سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، "حررت قوات الجيش سلسلة جبال المقصوص وعددا من المواقع المحيطة بها في جبهة عاكفة بصعدة، عقب معارك ضارية خاضتها بمساندة مدفعية التحالف، مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وذكر أن "المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، واستعادة الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة".

ويأتي التقدم الجديد للقوات الحكومية عقب ساعات من إعلانها السيطرة على الجبال السود وتبة الخزان وما تبقى من قرى آل معيض والطريق الإسفلتي الدولي وقرية سحار الشام غرب مديرية باقم شمال صعدة.

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وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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