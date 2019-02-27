موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "يخطط لبحث المسائل الملحة للتعاون الثنائي، في المقام الأول في المجالات التجارية والاقتصادي والإنسانية، وكذلك تبادل الآراء حول الوضع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك التسوية الفلسطينية — الإسرائيلية، والوضع في سوريا".
يذكر أن هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى موسكو، بعد أن أسقطت الطائرة الروسية، بصواريخ الدفاع الجوي السورية خلال قصف إسرائيلي واسع استهدف منطقة اللاذقية. وأدى إسقاط الطائرة الروسية، إلى مقتل 15 جنديا روسيا. وحمّلت روسيا إسرائيل المسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بما في ذلك سوريا...بوتين يناقش مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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